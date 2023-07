Rho si è svegliata piena di ombrelli per rendere la città più colorata

Allegra novità questa mattina in piazza San Vittore e in piazza Jannacci a Rho con gli ombrelli coloro lavanda posizionati dall'amministrazione comunale.

L'assessore Maria Rita Vergani : "Abbiamo voluto dare un pochino di colore alla città"

"Abbiamo voluto dare un tocco di colore e un po’ di ombra sulle panchine grazie agli ombrelli un’installazione che resterà fino a settembre dopo lo Sbaracco" - afferma l'assessore al commercio del Comune rhodense Maria Rita Vergani

Un invito per i cittadini a fare shopping per le vie del centro storico

"Venite a Rho a fare shopping e fermatevi a fare una foto in piazza con gli ombrelli color lavanda… l’estate colorata per chi resta in città! - prosegue l'assessore al commercio del Comune di Rho -

La foto più bella sarà premiata e utilizzata per fare la copertina del prossimo periodico comunale

Legato agli ombrelli colorati che sono stati posizionati delle due piazze dove si svolgono le manifestazioni dei giovedì sera all'aperto ci sarà anche un concorso fotografico. "La fotografia più bella - spiega l'assessore al commercio Maria Rita Vergani - sarà premiata e utilizzata per la copertina del prossimo periodico comunale. Per partecipare al concorso usate l’hashtag #bellarho e tagga Comune di Rho !