Rho saluta per l’ultima volta il rugbista Luigi Lodigiani, scomparso all’età di 77 anni.

Per molti è stato il primo allenatore, quello delle giovanili, per altri il compagno di tante sfide sul campo da rugby e di tanta allegria fuori, per altri ancora un amico conosciuto durante le ore di volontariato nel Cor il gruppo rhodense di Protezione Civile. Ma soprattutto Luigi Lodigiani 77 anni è stato un marito, un padre per Letizia e Valentina e un nonno, per le piccole Chloe e Sofia stimato e amato per tutto quello che ha fatto per la sua famiglia. Sono in tanti a Rho a piangere la sua scomparsa avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì, a 77 anni. Ex dipendente della Telecom di Rho, per anni ha lavorato negli uffici di corso Europa difronte al parco Pomè, Luigi era un grande appassionato di Rugby. Prima come giocatore, poi come allenatore e anche come arbitro, è stata una di quelle persone che ha scritto la storia del Rugby di Rho.

