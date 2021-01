Rho rischia di restare senza caserma, Cecchetti: “Follia”

Il prossimo 17 marzo, nello studio di un curatore fallimentare a Monza, saranno messe all’asta – per la vendita – sia la caserma dei Carabinieri sia l’adiacente palazzina degli appartamenti dei militari e delle loro famiglie. A questo riguardo è intervenuto il deputato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera.

“Rho senza caserma dei Carabinieri sarebbe una pure follia. Non si può rinunciare ad un presìdio di sicurezza fondamentale come questo. Ora occorre fare presto e bene per evitare il peggio. Per questa ragione ho presentato un’interrogazione al ministro Lamorgese. Certo, c’è la crisi di governo. Ma è chiaro che il tempo scorre e lo Stato non può abbandonare il territorio rhodense così. Ricordiamo a tutti che il prossimo 17 marzo, nello studio di un curatore fallimentare a Monza, saranno messe all’asta – per la vendita – sia la caserma dei Carabinieri sia l’adiacente palazzina degli appartamenti dei militari e delle loro famiglie. Vogliamo sapere quali provvedimenti si intendono adottare nell’immediato per avere la certezza della permanenza della Caserma di via Generale Armando Diaz e se vi sia l’intenzione di sostenere un’eventuale partecipazione del Comune di Rho all’asta. Vorremmo poi capire come sia stato possibile giungere fino a questo punto, ma – sottolinea Cecchetti – resta il fatto che tra un mese e mezzo Rho rischia di restare senza caserma dei Cc e che dunque la priorità è evitare che ciò accada. Il prezzo dell’asta è di tre milioni e 300mila euro con un rialzo minimo di 10mila euro. Se fosse il Comune a partecipare all’asta, servirebbe la garanzia proprio da parte del ministero dell’Interno. Le lancette corrono, Lamorgese batta un colpo”.