Rho: Rinviato il bando per le assunzioni in Comune

La presentazione delle domande per il bando prorogata al 9 maggio

Si cercano 12 persone a tempo indeterminato

Condurre la macchina comunale verso un percorso di crescita, per migliorare la qualità di servizi personale a disposizione dei cittadini e del tessuto produttivo della città. Sono stati prorogati al 9 maggio i termini di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici indetti dal Comune di Rho ovvero del bando per la ricerca di nuove figure professionali da inserire tra i dipendenti del comune con un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di 12 posti da assegnare con concorsi diretti del Comune, posti per i quali è richiesta o la laurea o il diploma.

Il Comune di Rho assumerà anche 5 nuovi agenti di Polizia locale

A questi si aggiungono altre 5 posizioni per agenti di Polizia Locale a Rho, inseriti all’interno del concorso per complessivi otto posti indetto insieme ai Comuni di Baranzate, Solaro e Cormano, che ricercano un agente ciascuno. Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità riportate nei rispettivi bandi. «Considerata l’attuale situazione di emergenza Coronavirus, invitiamo gli interessati a privilegiare la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi in via telematica tramite il portale dei servizi on line, via Pec o a mezzo posta, riducendo il più possibile la presentazione della domanda allo Sportello del Cittadino In quest’ultimo caso, contattare previamente lo Sportello del Cittadino per prendere un appuntamento al numero 02.93332700 o via mail all’indirizzo quic@comune.rho.mi.it Per le persone interessate i bandi completi disponibili sul sito www.comune.rho.mi.it