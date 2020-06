Rho: Quando sarà costruito il nuovo gattile?

Interrogazione in consiglio comunale per chiedere i tempi per la costruzione del gattile

La lista civica Gente di Rho chiede i tempi per costruire il gattile

«A che punto e’ l’iter burocratico per poter finalmente permettere all’associazione Dimensione Animale di Rho, vincitrice del bando, di partire con i lavori di costruzione del nuovo gattile?». Questa la domanda che i rappresentati della lista civica «Gente di Rho» rivolgono all’amministrazione comunale attraverso una interrogazione a firma di Marco Tizzoni, Claudio Scarlino e Giovanna Cova protocollata nei giorni scorsi.

Dimensione Animale Rho vincitrice del bando

«Considerato che l’amministrazione ha provveduto a pubblicare ed assegnare il bando per la costruzione e gestione del nuovo gattile e che in fase di ulteriore trattativa negoziata il progetto della struttura ricettiva dei felini è stata analizzata e approvata dagli uffici competenti – affermano i rappresentanti di Gente di Rho – Chiediamo al sindaco Pietro Romano e all’assessore di competenza di sapere a che punto e’ l’iter burocratico per poter finalmente permettere all’associazione Dimensione Animale di Rho ,vincitrice del bando, di partire con i lavori di costruzione del nuovo gattile». Il gattile di via Turati è bruciato nel mese di settembre del 2018, da allora sono state fatte numerose raccolte di fondi per poter ricostruire la struttura. Ad oggi i gatti sono ospiti in strutture provvisorie posizionate all’esterno del vecchio gattile a ridosso degli orti comunali.