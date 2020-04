Rho produrrà le mascherine per tutta la Lombardia

Le mascherine saranno prodotte dalla Fippi di via San Martino

L’azienda produrrà 900mila mascherine al giorno

La bella notizia arrivata nella tarda serata di ieri. L’Istituto Superiore della Sanità ha dato il suo ok e finalmente la Fippi di via San Martino a Rho inizierà la produzione di 900mila mascherine al giorno. La Fippi, storica azienda del territorio che produce pannolini per bambini è la prima azienda autorizzata italiana a essere stata autorizzata dall’Istituto superiore di sanità a produrre le mascherine.

Il presidente Fontana: Una notizia che aspettavamo da giorni

“Davvero una bella notizia. Un responso che attendevamo da giorni”. Ha usato queste parole il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per commentare l’ok dell’Istituto Superiore della Sanità. “Siamo molto contenti dell’approvazione da parte di ISS alle mascherine prodotte da Fippi. Il lavoro svolto da Regione Lombardia, Politecnico di Milano e dall’azienda è stato finalmente riconosciuto e le mascherine potranno essere utilizzate dai nostri sanitari all’interno degli ospedali e delle Rsa, categorie che più ne hanno bisogno”.

La produzione andrà avanti fino al 31 dicembre

La Fippi, dopo aver riconvertito un impianto che produceva pannolini per bambini, organizzato la produzione, la «pallettizzazione» e il confezionamento, riuscirà come detto a produrre fino a 900mila mascherine in 24 ore fino al prossimo 31 dicembre.

Idea nata da una esigenza interna all’azienda

L’idea e’ nata da un’esigenza interna all’azienda – spiega Claudio Guarnerio, amministratore delegato di Fippi – per proteggere i dipendenti. Abbiamo utilizzato una parte del materiale del pannolino per creare delle mascherine da utilizzare in un primo momento al nostro interno. Successivamente, contattati da Regione Lombardia abbiamo deciso di dare un contributo alla produzione. Con il Politecnico abbiamo individuato la materia prima idonea, collaborando con l’azienda Atex specializzata in tessuto non tessuto per l’utilizzo medicale

Soddisfazione anche per l’assessore regionale al bilancio Caparini

La nostra perseveranza – ha affermato l’assessore al Bilancio Davide Caparini – è stata premiata. Un pressing a tutto campo che ci consente di dotare la Lombardia, ma non solo la nostra regione, di una nuova e importante produzione di dispositivi di prevenzione individuale quanto mai importanti e necessari”.

Una grande soddisfazione per Rho

“L’impegno in prima linea di questa realtà rhodense, che è riuscita in tempi brevi a mutare parte della propria produzione destinandola a questo scopo ci riempie d’orgoglio, specie per il buon risultato in termini di qualità che si è riusciti ad ottenere – afferma il consigliere Regionale e Comunale della Lega Simone Giudici”