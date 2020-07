Rho: Ponte di Mazzo, lavori al via in autunno

Prosegue l’iter per la sistemazione del cavalcavia di via Buonarroti

Durata dei lavori stimata in 8 mesi

«La partenza dei lavori è prevista per l’inizio dell’autunno e la durata è stimata in poco più di 8 mesi, di cui 9 settimane dedicate ai lavori della sola campata al di sopra della ferrovia». Usa queste parole l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rho Maria Rita Vergani per informare i cittadini rhodensi sullo stato dei lavori del ponte di via Buonarroti situato nella frazione rhodense di Mazzo.

Proseguito in queste settimane l’iter burocratico e amministrativo

In queste settimane è proseguito l’iter burocratico e amministrativo per l’aggiudicazione dei lavori di ricondizionamento del cavalcavia chiuso dallo scorso 8 febbraio data ultima oltre la quale le perizie tecniche non davano più garanzie sufficienti in termini di idoneità statica. «In questi mesi sono in corso le procedure amministrative per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte, con i tempi e le modalità richieste dalla legge – spiega l’assessore ai lavori Pubblici, Maria Rita Vergani -. E’ terminata la gara per l’aggiudicazione dell’appalto, espletata anche la fase per i controlli amministrativi. Ora siamo all’aggiudicazione definitiva, che da inizio al periodo concesso dalle norme per possibili ricorsi da parte dei concorrenti alla gara, seguirà, quindi, scaduto il termine, la sottoscrizione del contratto.

Lavori notturni per non fermare i treni

La partenza dei lavori, come detto, è prevista per l’inizio dell’autunno e la durata è stimata in poco più di 8 mesi, di cui 9 settimane dedicate ai lavori della sola campata al di sopra della ferrovia (linee Milano – Novara e Milano – Varese). Lavori, in questo caso, che potranno avvenire solo in una fascia temporale di circa 3 ore di inattività ferroviaria notturna, con quotidiana verifica e possibile rettifica da parte di Rfi (Reti Ferroviarie Italiane).

Riapertura del ponte prevista per l’estate 2021

«La previsione – conclude l’assessore ai Lavori pubblici Maria Rita Vergani -, è quindi per ora in linea con il cronoprogramma iniziale, che prevede la riapertura del cavalcaferrovia nell’estate del 2021, con una chiusura complessiva di 16-18 mesi».