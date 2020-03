Rho piange Luca, giovane padre

Addio a Luca Filograna, giovane padre rhodense scomparso prematuramente a soli 31 anni.

Rho piange Luca

E’ un sabato mesto a Rho per via della terribile notizia giunta questa mattina nelle case di tanti ragazzi del territorio e non solo. Luca Filograna, 31 anni, conosciutissimo giovane padre rhodense, è morto questa notte all’ospedale Niguarda. Lottava contro una grave malattia.

I ricordi sui social

Luca era molto conosciuto in tutta la zona. Sui social sono moltissimi i ricordi lasciati dagli amici e conoscenti: ex studente del liceo Majorana di Rho, tutti ricordano il sorriso contagioso, la voglia di divertirsi e stare in compagnia, la spiccata intelligenza.

Lo hanno sempre accompagnato la passione e il talento per il calcio giocato (lui che ogni estate brillava nei tornei organizzati sui campi del Veri Sport), la fede viscerale per il Milan, ma anche l’amore per la sua terra, la Puglia.

Giovane padre

Alla sua famiglia, alla sua compagna, al suo amato figlio, vanno le condoglianze e gli abbracci dei tanti amici di Luca che in questi giorni particolari legati all’emergenza coronavirus sono costretti in casa, ma che col pensiero sono loro vicino.

Luca Filograna durante i tornei al VeriSport di Rho