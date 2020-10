Rho piange l’ingegner Mario Masini, imprenditore di 93 anni

Rho in lutto per la scomparsa di Mario Masini imprenditore di 93 anni conosciuto e stimato in tutta la città. Originario della Provincia di Modena, Masini, uno dei primi esperti in radiologia dei materiali, si formò nel ristretto staff di Valletta alla Fiat del Dopoguerra.

Giunto a Milano, si mise in proprio fondando a Rho l’omonimo istituto che ebbe sede dapprima in via Fagnani e poi nell’attuale sito di via Moscova. Rho che scelse anche come città dove vivere.

Una persona stimata e benvoluta soprattutto dai suoi dipendenti con i quali aveva creato un ottimo rapporto. Una vita la sua dedicata al suo istituto di ricerche, spesso preso come punto di riferimento dagli industriali italiani e stranieri, uno dei primi in Italia, l’Istituto Masini, ad ottenere il permesso di certificare ed omologare secondo le normative italiane e poi europee.

Due dei traguardi più importanti raggiunti dall’IRCM sono stati sia prendere parte alla valutazione fisica del Santuario della Sacra Sindone, che alla valutazione della qualità dell’aria del monastero dove è conservata l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci.

Inoltre, sotto la guida dell’Ingegner Masini l’istituto ha avuto un ruolo di grande importanza in molti progetti noti a livello nazionale, come i test sulle strutture ferroviarie ad alta velocità Milano-Bologna, il nuovo edificio della Fiera di Rho, Expo Milano 2015 e molto altro.

Per gli straordinari risultati ottenuti in Italia e in Europa, gli sono stati conferite due importanti onorificenze quali Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A Rho tra i tanti riconoscimenti ricevuto c’è anche quello che l’Aradec gli ha consegnato nel 2015 ovvero il premio cuore . Rho, una città che l’ha adottato e che in più di una occasione l’ha cercato per diventare sindaco. Offerte pervenute negli anni sia dai gruppi di centrodestra che da quelli ci centrosinistra che l’ingegner Masini ha sempre rifiutato perchè la sua

