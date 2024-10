Rho piange la scomparsa di Claudio Paggiaro

Si è spento nelle prime ore di questa mattina a Rho Claudio Paggiaro, 87 anni, uomo dal cuore grande per le sue numerose attività di volontariato.

Avis, Rho Soccorso e Santuario, Claudio aiutava davvero tutti

Avis, Rho Soccorso, Schola Cantorum del Santuario di Rho, Claudio era sempre in prima linea quando bisognava aiutare gli altri. Un uomo vicino al Santuario della Madonna Addolorata e ai Padri Oblati con i quali ha collaborato per diversi anni. Un volontario di Rho Soccorso l'associazione collegata al 118 che si occupa di pronto intervento. Un donatore in prima linea premiato più volte dall'Avis per le sue numerose donazioni.

Ministro della fede, portava la comunione ai malati in ospedale

Non solo volontario nelle associazioni cittadine, Claudio Paggiaro era anche un ministro della fede e tra le sue tante attività c'era anche quella di portare la comunione e parole di conforto ai malati ricoverati in ospedale, dando così una mano al cappellano del nosocomio rhodense

Un amante del presepe

Claudio era anche un amante del presepe, ogni anno ne realizzava uno nel palazzo di via Castelli Fiorenza dove abitava e in passato, era il Natale del 2009, insieme ad altri componenti della Schola Cantorum di Rho ha realizzato dei piccoli presepi uguali a quello del Santuario che potevano essere acquistati con un piccola offerta per la Chiesa. Fu un grande successo

Un uomo legato alla sua famiglia

Dirigente per tanti anni della Pirelli con cui ha realizzato progetti importanti in Italia e all'estero, Claudio Paggiaro era molto legato alla sua famiglia, alla moglie, ai figli Fabio e Cecilia, ai cinque nipoti e ai fratelli, uno dei quali, Daniele, candidato sindaco e oggi capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.