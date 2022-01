Rho piange Giulio Tizzoni storico commerciante di elettrodomestici

Aveva 80 anni era uno degli storici commercianti della città con il suo negozio di elettrodomestici oggi gestito dai figli Marco e Roberto

Si è spento nelle prime ore di questa mattina, martedì, a causa di un malore improvviso Giulio Tizzoni, 80 anni storico commerciante di elettrodomestici di Rho. Una persona stimata e benvoluta da tutti per il suo carattere sempre allegro. Una vita la sua passata dietro al bancone del negozio che aveva ereditato da papà Cherubino e che oggi gestiva insieme ai suoi due figli Roberto e Marco, quest'ultimo consigliere comunale nelle file della lista civica Gente di Rho

Una persona conosciuta da tutti "Il Giulio" come veniva chiamato in modo particolare nella zona del Santuario, è li, infatti, che ha avuto i suoi negozi, prima vicino al bar Santuario e alla fermata del pullman della Stie in direzione di Milano e successivamente, dove si trova ancora oggi, sotto i portici della Galleria a fianco dell'Unicredit. Un uomo che ha sempre risolto i problemi in prima persona andando direttamente nelle case dei suoi clienti ad aggiustare televisori e lavatrici.

Un negozio, il suo frequentato da tutti i rhodensi alla ricerca di un frigorifero o un televisore. Un commerciante che negli anni ha sempre avuto un occhi di riguardo per le associazioni della città sponsorizzando diverse iniziative che hanno avuto per protagonisti soprattutto i giovani