Rho: Ora i controlli si fanno con il drone

Dopo oltre 10mila controlli in 2 settimane, si passa adesso al drone per verificare eventuali assembramenti

Ispezionati con il drone parchi e giardini

Non si fermano i controlli della Polizia Locale, che venerdì 3 aprile ha ispezionato parchi, giardini e altri luoghi di possibile aggregazione con il drone comunale manovrato dal tecnico specializzato e 2 pattuglie dedicate, il tutto autorizzato dalla Prefettura di Milano. L’attività del nostro Comando “Savarino” è costante: dal 20 marzo al 2 aprile sono stati fatti più di 10mila controlli con 13 sanzioni. Si tratta di controllo sugli spostamenti delle persone, l’isolamento domiciliare, gli esercizi commerciali e di pubblici, presenza in parchi e giardini.

Il sindaco Romano: “Primi miglioramenti sul numero dei contagi”

“Stiamo assistendo ai primi timidi miglioramenti sul numero dei contagi, ma siamo ancora lontani dall’aver sconfitto l’epidemia da coronavirus – afferma il sindaco Pietro Romano. Questo è un momento molto delicato, dove è richiesto ancora a tutti noi di prestare attenzione a non vanificare i risultati e seguire con serietà e senso di responsabilità le misure per prevenire il contagio. Siamo nel pieno della primavera e le belle giornate invogliano ad uscire, ma dobbiamo rimanere nelle nostre case per la salute di tutti. Adesso abbiamo ampliato i controlli messi in campo dalla Polizia Locale anche con il drone, autorizzato dalla Prefettura di Milano. Il rispetto delle misure previste è controllato anche dalle altre Forze dell’Ordine, con cui si lavora in stretta sinergia e che ringrazio. Stiamo a casa!!”

Il numero dei controlli dal 20 marzo al 2 aprile

Controllo spostamenti persone : 550. Sanzioni elevate per mancato rispetto delle misure di contenimento: 12, Controlli relativi all’isolamento domiciliare 161, Controllo esercizi commerciali/pubblici esercizi:9.742 Controllo interno parchi/assembramenti: n280 e una persona sanzionata