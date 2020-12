Rho: Nessuna multa durante i controlli della Polizia, da domani zona arancione

Domani, lunedì 28 dicembre 2020, si torna in zona arancione fino a mercoledì 30: ecco cosa si può fare.

I rhodensi rispettano le regole

I rhodensi rispettano le regole del Dpcm emesso dal Governo Conte. Nessuna delle persone fermate ai posti di blocco effettuati dagli agenti di Polizia del Commissariato di Rho-Pero risultata essere in giro senza una valida giustificazione.

Cinquantasette le persone controllate

Sono state 57 le persone controllate nelle giornate di Natale e Santo Stefano dagli uomini del commissario Maria Antonietta Scarinci. Tutti i fermati erano in possesso di autocertificazione.

Domani si torna in zona arancione

Secondo il dpcm di Natale firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal 28 al 30 dicembre si torna in zona arancione. Per aiutare tutti a capire cosa cambia e cosa si può fare secondo il nuovo Decreto, ecco una guida breve e semplice. Ricordiamo poi che dal 31 fino al 3 gennaio si cambierà di nuovo colore, tornando in zona rossa.

Gli spostamenti

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Quindi si potrà uscire per fare una passeggiata, portare a spasso il proprio animale e fare attività motoria. Resta il blocco agli spostamenti tra regioni.

Amici e parenti

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Bar e ristoranti

In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

