Rho: Nasce il polo liceale che unirà due sedi del Rebora

Il nuovo polo liceale sorgerà in via Beatrice d’Este.

Stanziati 1.650mila euro

Dopo diversi anni di traversie che hanno visto il Liceo Rebora di Rho suddiviso in numerose sedi, frazionato sul territorio e in estrema difficoltà logistica, Città Metropolitana ha stanziato una somma importante, pari 1.650mila euro, per poter dar vista ad un polo liceale che unisca le sedi di Via Papa Giovanni XXIII e di Via Piero Della Francesca con quella nuova che verrà realizzata in Via Beatrice d’Este. «Tutto questo – afferma la preside Sara Olivari -, è stato reso possibile grazie ad un progetto, concordato in questi mesi con il nostro Liceo, che consentirà alla nostra scuola di potersi espandere e di offrire un maggior numero di aule oltre che un’ulteriore palestra ai nostri studenti, il tutto in un’area verde e rigogliosa a due passi da Villa Burba.

Saranno realizzati nuovi laboratori

Da parte del nostro Liceo, reso partecipe e consultato in tutte le fasi di sviluppo del progetto, si prevede anche la realizzazione di alcuni laboratori digitali itineranti di ultima generazione che renderanno il nostro polo una realtà più all’avanguardia e moderna. Nel ringraziare Città Metropolitana per lo sforzo e l’attenzione avuta nei nostri confronti, siamo certi che verrà mantenuta la promessa di realizzare il progetto di espansione nei tempi e nei modi più celeri possibili.

