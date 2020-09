Rho: Monsignor Di Tolve nuovo parroco di San Giovanni e Passirana

Monsignor Di Tolve sarà il nuovo parroco di San Giovanni e Passirana di Rho.

Il nuovo parroco si occuperà di due parrocchie

Il sacerdote, 57 anni, sostituirà don Alberto Galimberti, attuale parroco di San Giovanni, e don Diego Crivelli, attuale responsabile della parrocchia di Passirana.

Originario di Lainate era rettore del Seminario

Nato a Milano il 19 maggio 1963, originario della parrocchia San Francesco d’Assisi della frazione lainatese della Grancia, monsignor Di Tolve è stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1989. E’ stato vicario parrocchiale nelle parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso a Novate Milanese (parrocchia dell’attuale parroco di San Giovanni, don Alberto Galimberti, ndr) dal 1989 al 1996. Poi, dal 1996 al 2007 è stato vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Cassina De’ Pecchi e responsabile della pastorale giovanile della parrocchia Sant’Agata Martesana di Cassina De’ Pecchi (nell’Est Milanese). Dall’1 settembre 2007 al 31 agosto 2014 è stato nominato responsabile dei seguenti uffici: Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica e Servizio per la Pastorale Scolastica. Dal 2008 al 2014 è stato delegato del Supremo Moderatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Dall’1 settembre 2014 è stato nominato rettore del Seminario Arcivescovile di Milano e rettore del Quadriennio teologico, mentre nel 2015 è stato nominato Maggiore Onorario della Basilica Metropolitana.

Don Alberto trasferito in Albania, don Diego a Mazzo e Terrazzano

L’1 ottobre monsignor Di Tolve diventerà ufficialmente il nuovo parroco di San Giovanni e Passirana, due delle più grandi parrocchie della città. Il nuovo parroco sostituirà don Alberto Galimberti che dopo sette anni (era infatti arrivato in città nel settembre del 2013), lascerà la parrocchia rhodense per andare in Albania dove ricoprirà il ruolo di missionario «fidei donum» Per quanto riguarda, invece, la parrocchia di Passirana, dove il parroco sarà sempre monsignor Michele Di Tolve, l’attuale responsabile, don Diego Crivelli, diventerà parroco di Mazzo, Terrazzano e della parrocchia rhodense di San Pietro.