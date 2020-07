Rho: La parrocchia San Giovanni piange Elena, custode dell’asilo

Elena Albu, 66 anni, è stata trovata in casa senza vita

Da anni viveva sopra l’asilo di via Chiminello

E’ stata trovata in casa senza vita dopo che la figlia che si trova in Romania aveva dato l’allarme ad alcune volontarie della parrocchia rhodense in quanto la mamma non rispondeva al telefono. Sono tanti i parrocchiani di San Giovanni a piangere la scomparsa di Elena Albu trovata senza vita nel suo appartamento nel tardo pomeriggio di ieri. Aveva 66 anni e da tantissimi anni viveva nelle case di proprietà della parrocchia situata sopra l’asilo di via Chiminello nel cortile della chiesa nuova.

Inutile l’intervento dei volontari del 118

Arrivata la chiamata al 112 in via Chiminello sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Rho e un’ambulanza con gli operatori del 118. Purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare, quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta di casa, gli operatori dell’ambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto poche ore prima, insieme al medico della Guardia Medica giunto sul posto alcuni minuti dopo.

A spasso nel quartiere con il suo cane

Una donna Elena, stimata e benvoluta sopratutto dai bambini del “suo” asilo dopo lavorava ormai da tantissimi anni. Una donna che tutto il quartiere conosceva. Ogni giorno, infatti, la si vedeva passeggiare nel parco di via Santorre di Santarosa insieme al suo amato cagnolino.