La nuova mensa dei poveri sarà intitolata a don Citterio. Un omaggio a un sacerdote che ha sempre messo questo servizio ai poveri al primo posto.

La nuova mensa: il cantiere

I lavori si stanno ultimando in via Castellazzo, nell’ex chiesa di San Paolo: la struttura prenderà il nome di «Mensa Caritas don Giampaolo Citterio», per ricordare il prevosto così attento alle realtà caritative della città. A comunicarlo don Gianluigi Frova prevosto della città. Don Frova che, parlando sempre della mesa dei poveri, rimarca che «siamo pronti a ripartire sia per il pranzo sia per la cena. Saremo ancora in Largo don Rusconi, in attesa della conclusione dei lavori nella nuova struttura ritardati a causa della pandemia, ma ormai prossimi alla conclusione»

Cercasi volontari

Mensa dei poveri che sta cercando volontari. «Per poter affrontare insieme l’emergenza sanitaria che sta riproponendosi in modo molto preoccupante – ha chiosato il sacerdote – un gesto di generosità che può fare la differenza».

