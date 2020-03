Rho: Infortunio sul lavoro, operaio colpito da una trave

L’operaio aveva appena iniziato il suo turno di lavoro quando è successo l’infortunio

Stava lavorando all’interno dell’azienda di via Ospiate 46 nella frazione rhodense di Mazzo quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, una trave in ferro gli è caduta addosso colpendolo violentemente all’addome. Infortunio sul lavoro alle 8.48 di oggi, lunedì 16 marzo, in una azienda situata al confine tra il Comune di Rho e quello di Arese.

Sfortunato protagonista un operaio di 44 anni che è stato prima soccorso sul posto e successivamente trasferito in ospedale dai volontari dell’Astra Soccorso di Pero.

Grande spavento per il 44enne ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione, sarà sottoposto agli esami radiografici del caso per precauzione