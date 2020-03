Rho: Il Comune rinfresca la propria immagine con il nuovo sito

La decisione presa dal Comune per migliorare il rapporto con i cittadini

Il Comune semplifica anche il logo

Semplificazione grafica del logo, definizione dei colori e dei caratteri da utilizzare, format per manifesti e un nuovo sito internet: il Comune di Rho rinfresca la propria immagine con un nuovo look, che rappresenta solo la facciata di un cambiamento più profondo in atto per migliorare il rapporto coi cittadini.

Stemma e sito rappresentano una istituzione

«In questi giorni di emergenza lo staff della comunicazione è in prima linea per dare indicazioni ai cittadini su come fronteggiare il Coronavirus, ma, grazie a un generoso impegno, si sta portando a conclusione anche questo percorso di rinnovamento dei nostri strumenti. – afferma l’assessore alla Comunicazione Valentina Giro – Lo stemma del un comune e il sito internet rappresentano un’istituzione, ma anche una comunità: la nuova immagine coordinata, più fresca e al passo coi tempi, insieme alla revisione del sito web, in arrivo a breve, garantirà maggiore chiarezza e trasparenza verso i cittadini.

Un nuovo logo più stilizzato

Nella progettazione sono stati conservati gli elementi araldici propri dello stemma: la ruota a cinque raggi su campo rosso, decorata con alloro e quercia, e la corona con cinque torri attribuita alle città. Pur mantenendo questi elementi, il nuovo logo è più stilizzato, in linea con il lavoro già effettuato da Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e altri enti pubblici. La seconda novità riguarda il sito del Comune www.comune.rho.mi.it, riorganizzato seguendo le direttive nazionali dell’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale, che definiscono standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione Nazionale.

TORNA ALLA HOME PAGE