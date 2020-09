Rho: I volontari di Legambiente puliscono il parco di Mazzo

Diversi i partecipanti all’iniziativa promossa da Legambiente

L’assessore Forloni in prima linea con Legambiente

Stamattina Mazzo si tinge di verde e giallo per l’iniziativa «Puliamo il mondo», edizione italiana di «Clean up

the world», promossa da Legambiente. I volontari, capitanati dall’Assessore all’Ecologia, Ambiente e Verde pubblico, Gianluigi Forloni, si sono ritrovati alle 9 alla Casa dell’acqua di via Nazario Sauro, dove hanno ricevuto l’attrezzatura necessaria e le pettorine per rendersi riconoscibili e identificabili.

Pulizia dei giardini e delle piste ciclabili

I volontari, divisi in piccoli gruppi, hanno iniziato i lavori di pulizia dei giardini e delle piste ciclabili della frazione intorno alle 9.30 e proseguiranno fino alle 12, quando avverrà la rimozione dei rifiuti raccolti. Alle 12.30 si terrà un aperitivo offerto da Legambiente per ringraziare i partecipanti del lavoro svolto.