Finalmente riaprono gli uffici postali di Passirana e via Giusti

L’ufficio postale di Passirana e quello di via Giusti apriranno il prossimo 15 febbraio. Questo il risultato ottenuto dal sindaco di Rho Pietro Romano che in questi mesi ha fatto più volte pressione ai dirigenti di Poste Italiane. Ad ottobre era stato riaperto l’ufficio a Lucernate, ma non quello di via Giusti, oltre a permanere l’orario ridotto per l’ufficio a Passirana.

Il sindaco Romano: “Una situazione che rappresentava una criticità”

“Finalmente si sta risolvendo positivamente anche questa situazione, che rappresentava una criticità per i Rhodensi e che era fonte di gravi disagi soprattutto alle persone più anziane. La riduzione degli sportelli e delle ore a disposizione dell’utenza cagiona lunghe attese e assembramenti all’esterno degli Uffici. Confido che quanto assicurato per iscritto da Poste Italiane venga mantenuto e che si possa affrontare i prossimi mesi con maggiore tranquillità.”

Uffici postali chiusi da marzo

Gli uffici postali di Lucernate e di via Giusti erano stati chiusi ad inizio marzo nel rispetto dei provvedimenti governativi emanati per contrastare l’incremento dei casi di contagio da Covid-19, avendo come obiettivo principale la tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini. Nel frattempo sono passati molti mesi e, nonostante le ripetute promesse, la riapertura è stata rinviata.

La riapertura il 15 febbraio

Dal 15 febbraio previste l’apertura per 6 giorni alla settimana dell’ufficio postale di Passirana e finalmente la riapertura dell’ufficio postale di via Giusti nel quartiere Stellanda.

TORNA ALLA HOME