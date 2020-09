Rho: Emiliana Brognoli nella Direzione Regionale del Pd

Importante traguardo per Emiliana Brognoli entrata nella Direzione regionale del Partito Democratico.

Un curriculum di tutto rispetto

Laureata in Scienze e tecnologie della ristorazione, ha compiuto un percorso di crescita professionale che l’ha portata a ricoprire il ruolo di National Key Account di Cirfood, primaria azienda del settore della ristorazione in Italia. Non solo, Emiliana Brognoli è anche membro del Consiglio di amministrazione di Coop Lombardia, colosso della gestione dei supermercati e di Amiacque società del gruppo Cap Holding l’azienda operativa che assicura ai cittadini, anche rhodensi, la fornitura di acqua potabile. L’esperienza professionale acquisita le consente oggi di poter contribuire ad una importante e storica realtà rhodense quale la Cooperativa sociale «Il Portico» che si occupa di inserimento lavorativo di persone portatori di disagio psichico e di soggetti a rischio di emarginazione.

E’ arrivato il momento di investire sulle donne

Con la mia presenza in Direzione, potrò ulteriormente stimolare il dibattito sul tema e mettere in evidenza i risultati che le politiche di genere producono concretamente nei contesti pubblici e privati. Oggi tutti concordano sul fatto che la parità di genere sia strategica per lo sviluppo delle imprese e della società nel suo complesso; credo giunto il momento di investire concretamente su politiche che consentano alle donne di affermarsi in tutti gli ambiti della vita, professionale e personale».

Mi impegnerò per poter dare un contributo a Rho

«Parteciperò al corso “Milano Scuola sul benessere e la sostenibilità delle città 2020”: Rho e la Città Metropolitana, ha vissuto da protagonista l’esperienza Expo 2015 ed ora si appresta a vivere, con la presenza di Mind, un ulteriore momento di trasformazione, che non può prescindere da considerazioni legate al benessere e alla sostenibilità, traguardi che devono sempre più essere presenti nella riflessione politica a tutti i livelli, nazionale, regionale e cittadino. Mi impegnerò per poter dare un contributo fattivo nella proposizione di progetti che vedano la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, quale strumento per ricadute positive sul territorio rhodense».