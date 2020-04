Rho, è morto il dottor Santoro

Un’altra vittima per il Coronavirus a Rho.

E’ morto il dottor Santoro

E’ morto questa mattina all’ospedale Salvini di Garbagnate il dottor Alberto Santoro, stimato medico di famiglia di Rho. Classe 1950, era stato ricoverato alcuni giorni fa dopo che le sue condizioni erano peggiorate.

Nonostante le cure, non ce l’ha fatta.

Lutto in città

Specializzato in dermatologia, per decenni si è preso cura dei suoi numerosi pazienti rhodensi, in particolare nel quartiere San Giovanni nel suo studio di via Santorre di Santarosa.

Il suo nome si aggiunge al triste elenco di medici di base caduti a causa del contagio.

