Rho: Deposito distrutto dalle fiamme nel quartiere di Biringhello

A dare l’allarme i proprietari del deposito che hanno visto le fiamme dalle finestre di casa

L’incendio si sviluppato alle 22 di sabato

Un incendio sviluppatosi intorno alle 22 di stasera, sabato 5 dicembre, ha distrutto un deposito situato al civico 98 di via Biringhello, in una delle corti del quartiere rhodense situato alle spalle della statale 33 del Sempione. A dare l’allarme i proprietari del deposito che abitano a pochi metri di distanza dalla struttura e affacciandosi dalle finestre di casa si sono accorti dell’incendio.

Nessun ferito, solo danni alla struttura

Sul posto oltre a due autopompe dei vigili del fuoco, della vicina caserma di via Sandro Pertini, anche gli agenti della Polizia di Stato. Per fortuna le fiamme non hanno provocato feriti ma solamente danni alla struttura.