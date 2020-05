Cambio delle Messe nella parrocchia San Giovanni

Il parroco e il Consiglio pastorale hanno deciso nuovi orari e lo spostamento delle Messe in via Chiminello.

Confermata la messa prefestiva del sabato

Tutte le Messe nella chiesa nuova di via Chiminello. Questa la decisione presa dal parroco don Alberto Galimberti e dal consiglio pastorale della parrocchia di San Giovanni per questo inizio di fase 2 che ha riportato, dopo due mesi, seppur con una serie di regole i fedeli in chiesa. «Per quanto riguarda la celebrazione prefestiva del sabato – spiega don Alberto rimane invariata alle 18 nella chiesa di via Chiminello».

Nuovi orari per le messe di domenica

Cambi di chiesa e di orari, invece per la giornata festiva di domenica. «La messa delle 9 che abitualmente si tiene nella chiesa vecchia di via Diaz è stata spostata nella chiesa di via Chiminello – spiega don Alberto -». Sempre nella chiesa di via Chiminello si tettà la messa successiva che cambia però orario. Dalle 10.30 è stata spostata alle 11. Confermata, invece la messa serale delle 18 sempre nella chiesa nuova della parrocchia di San Giovanni. «Abbiamo anche allo studio l’idea di reintrodurre una Messa festiva in via Diaz: la domenica alle 7.30 o il sabato alle 16 – afferma il parroco della parrocchia di San Giovanni».

Si pensa a una Messa per ricordare tutti i defunti

Parroco che sta anche studiando la possibilità di celebrare una serie di Messe per le persone che sono scomparse durante l’emergenza Coronavirus. «Vogliamo salutarli per l’ultima volta con una funzione religiosa che non è stata possibile celebrare a causa del Covid 19».

TORNA ALLA HOME