Rho: Cambiano i cestini per la raccolta dei rifiuti

Dal centro storico alle frazioni, cambiano i cestini in città

Saranno cambiati 600 raccoglitori

Ha preso il via nei giorni scorsi la sostituzione di tutti i cestini per rifiuti: si tratta di 600 raccoglitori per un valore di 150mila euro. I primi a essere sostituiti sono quelli della frazione di Lucernate poi, nei prossimi giorni si procederà con la sostituzione a San Martino, Mazzo, Terrazzano, Passirana fino ad arrivare al Centro Storico della città. «Sono particolarmente soddisfatto che si stiano sostituendo i cestini dopo più di vent’anni dalla loro installazione. Un altro obiettivo raggiunto a vantaggio dei cittadini, della qualità urbana e del decoro della nostra città – afferma l’assessore all’Ecologia Gianluigi Foroloni – E’ stata colta inoltre l’occasione per verificare e individuare i luoghi più appropriati grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.

L’assessore Forloni: “Sono soddisfatto, usiamoli in modo corretto”

Raccomando a tutti i cittadini di utilizzare i cestini nel modo corretto solo per il conferimento di rifiuti di piccolo volume, non prodotti all’interno delle mura domestiche per i quali occorre utilizzare il sacco arancione e il servizio di raccolta “porta a porta“». I cestini saranno un pò più numerosi e codificati con un codice per lo svuotamento puntuale. Resta la raccomandazione a tutti che il decoro di una città dipende anche e soprattutto dal comportamento dei propri cittadini. «Colgo infine l’occasione per ringraziare A.Se.R, che si è impegnata su questo fronte cogliendo un obiettivo importante per la città.»

