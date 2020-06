Rho: Ancora chiusa la posta di via Giusti, rabbia dei residenti

La posta è chiusa dalla fine di febbraio

Rabbia dei residenti di via Giusti per la Posta chiusa

Ufficio postale ancora chiuso nel quartiere Stellanda di Rho per la rabbia dei cittadini che abitano nella zona di via Capuana. «Nessuno sa niente, dalle poste non abbiamo risposte e anche i dipendenti dell’ufficio centrale di via Serra non sono in grado di dare delle spiegazioni, per noi è un disagio davvero enorme – spiegano i cittadini che hanno contattato la nostra redazione per segnalare il problema»

Un quartiere con 5.500 residenti

Cittadini che hanno anche scritto diverse mail all’ufficio centrale di Milano. «Ci sono persone anziane che si agitano perchè non sanno dove andare a pagare i bollettini – affermano i cittadini che hanno contattato la nostra redazione – L’ufficio è ormai chiuso da troppo tempo e i disagi sono veramente tanti per i residenti di tutta la frazione, circa 5.500 abitanti.

Secondo le Poste l’ufficio sarà riaperto nei prossimi giorni

Non capiamo come sia possibile tenere chiuso un ufficio così importante» Sulla vicenda abbiamo sentito l’addetta stampa di Poste Italiane. ««In queste settimane – affermano dalla direzione delle poste, stiamo riaprendo a poco a poco tutti i nostri uffici che erano stati chiusi per il Coronavirus. Quello di via Giusti di Rho sarà riaperto nei prossimi giorni».