Resta con le gambe schiacciate sotto un cancello, ferita anche la fidanzata

E' rimasto incastrato sotto un cancello, paura a Casorezzo.

Incastrato sotto un cancello con le gambe

Tutto è successo in pochi istanti: il cancello che si chiude e le gambe che restano schiacciate. E' quanto successo la sera di ieri, martedì 22 agosto 2023, a Casorezzo. Erano circa le 19.15 quando due fidanzati, un uomo di 38 anni e una donna di 26, si trovava fuori da un'abitazione di via Busto Garolfo a Casorezzo. La dinamica non è ancora chiara, sta di fatto che l'uomo è rimasto con le gambe incastrate nel cancello (tutto in ferro) davanti al passo carraio. La donna ha cercato di aiutarlo, cercando di liberarlo e il cancello le è caduto su una mano.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa, i soccorritori hanno prestato loro le prime cure: il 38enne ha riportato la frattura del femore destro, la 26enne una contusione alla mano. Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso.