Resta chiusa fuori di casa col pentolino sul fuoco: arrivano i pompieri

Resta chiusa fuori di casa con all’interno il pentolino sul fornello: disavventura per una signora di Cerro Maggiore. Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano.

Resta chiusa fuori di casa, pentola sul fornello: lieto fine

Stava cucinando il pranzo, poi quell’imprevisto. Ossia l’essere rimasta chiusa fuori dalla sua abitazione. Sul fuoco aveva però lasciato un pentolino così la preoccupazione è stata subito quella che la cucina potesse prendere fuoco. E’ quanto successo intorno alle 12 di oggi, lunedì 27 luglio 2020, in via Cottolengo a Cerro Maggiore. La donna era infatti rimasta chiusa fuori di casa, per fortuna si è riusciti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano: dopo essere riusciti ad aprire il cancello e la porta di ingresso, hanno scongiurato ogni pericolo. Il fuoco non si era propagato, solo un po’ bruciacchiato il cibo che stava cuocendo.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE