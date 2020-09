Rescaldina piange il 31enne Alessio Galli. I funerali si terranno mercoledì 9 settembre, alle 10, nella chiesa del paese.

Si è spento, a causa di un tumore, Alessio Galli, giovane 31 enne di Rescaldina. Viveva a Bruxelles dove lavorava come cardiologo in un rinomato ospedale. A darne il triste annuncio il papà Claudio, la mamma Gabriella, i fratelli Mattia e Marco, la fidanzata Valeria, la nonna Santina, gli zii Lorena, Raul, Franca e Donato, i cugini e gli amici.

Mercoledì le esequie

Chi volesse dare l’ultimo saluto ad Alessio potrà recarsi nell’abitazione dei genitori in via ai Campi 31. Il funerale si terrà mercoledì 9 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Bernando e Giuseppe di Rescaldina per poi proseguire verso il tempio crematorio di Busto Arsizio.

