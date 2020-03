Reparto di terapia intensiva neonatale, Cecchetti e Giudici: “In emergenza si tenga attivo”

TIN Ospedale di Rho: intervengono Cecchetti e Giudici.

Il Deputato del Territorio Fabrizio Cecchetti e il consigliere Regionale Simone Giudici hanno anticipano che nelle prossime ore chiederanno, senza polemiche di “bandiera” politica, un intervento tempestivo perché il reparto resti operativo con i livelli di assistenza antecedenti alle recenti decisioni prese che sarebbero dovute entrare in vigore dal 1 marzo.

“In questo momento delicatissimo per il sistema sanitario lombardo, che sta fronteggiando in maniera ineccepibile un nemico davvero insidioso come il Coronavirus, che sembra poter colpire anche i neonati, è fondamentale che si prenda in considerazione di sospendere la riconversione del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rho. Mantenendo la TIN di Rho-concludono Cecchetti e Giudici-, si potrà garantire supporto anche agli altri ospedali che rischierebbero di non avere posti sufficienti e rassicurare anche i futuri genitori che, nell’emergenza, si avvicinano ad un momento gioioso quanto delicato e pieno di preoccupazione come il parto”.