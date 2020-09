Referendum Covid free: tamponi a tutti gli scrutatori

Referendum Covid free a Turbigo.

Referendum, garanzie di sanificazione

A dare garanzie di sanificazione in vista della consultazione che domenica 20 e lunedì 21 settembre si svolgerà nella scuola elementare è il sindaco Christian Garavaglia. “Il Comune di Turbigo ha sanificato gli spazi della scuola elementare per far svolgere il referendum in sicurezza – afferma il primo cittadino – Inoltre, credo siamo uno dei pochissimi Comuni che ha proposto di fare il tampone a tutti i presidenti di seggio, scrutatori e ai dipendenti comunali che frequenteranno i seggi: quasi tutti si sono sottoposti e gli esiti sono risultati negativi. Per tutta la durata del referendum, abbiamo inoltre messo in servizio del personale che si occuperà della pulizia dei bagni”.

“Tutti a scuola già da martedì”

Infine, un’annotazione sulla ripresa delle lezioni dopo lo stop dovuto al voto. “Al termine dello spoglio si attiveranno subito gli incaricati alla sanificazione per garantire il rientro a scuola agli studenti in sicurezza già a partire da martedì mattina” sottolinea Garavaglia.

