Referendum, a Castano si farà alla Casa dei Castanesi

Referendum, il sindaco di Castano Giuseppe Pignatiello annuncia che in città il voto non si svolgerà nei plessi scolastici, ma alla Casa dei Castanesi.

Referendum: l’annuncio del sindaco di Castano

“E’ ufficiale: il voto del Referendum non verrà fatto a scuola, ma nella Casa dei Castanesi”. Questo l’annuncio fatto oggi, lunedì 31 agosto 2020, dal primo cittadino Giuseppe Pignatiello. “Con grandissima gioia vi comunico che abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni per consentire lo svolgimento delle votazione per il Referendum del 20 e 21 Settembre all’interno della Casa dei Castanesi di Via Moroni”.

La scuola ricomincerà senza stop

“Una bellissima notizia, perché ci consente di mantenere le nostre scuole al sicuro ma, soprattutto, i nostri bambini e i nostri ragazzi potranno ricominciare la scuola senza alcuna interferenza e stop” ha concluso il sindaco.

