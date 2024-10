Recuperato il corpo avvistato nell'Olona: è quello di una donna

Recuperato il corpo avvistato nell'Olona a Nerviano: si tratta di una donna.

Ieri, sabato 19 ottobre 20024, intorno alle 17.30, nella zona del ponte di via Toniolo a Nerviano era stato avvistato un corpo che affiorava dalle acque dell'Olona, notato già prima a Parabiago e a Canegrate. Da allora erano partite le ricerche in quanto quella sagoma nell'acqua era sparita. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di oggi, domenica 20 ottobre 2024, anche con l'ausilio dell'elicottero dei Vigili del fuoco, insieme agli altri pompieri e ai Carabinieri. La svolta è arrivata intorno alle 17.30 quando il corpo è stato riavvistato, e recuperato, nella zona che dove il fiume incrocia il Canale Villoresi.

Le indagini

Il cadavere appartiene e a una donna e ora i Carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario.