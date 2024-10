Reati contro la giustizia albanese, va ai domiciliari

Reati contro la giustizia albanese, nei guai un 41enne albanese di Cerro Maggiore.

Era accusato di reati contro la giustizia albanese. Ora un 41enne, originario dell'Albania e residente a Cerro Maggiore, è finito nei guai. La sera di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, i Carabinieri cerresi hanno dato esecuzione di un'ordinanza nei confronti dell'uomo, ritenuto responsabile di reati commessi in Albania, per la precisione disturbo della quiete pubblica e ricatto a causa di dovere commessi nel suo Paese di origine tra febbraio e aprile. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura di Tirana. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.