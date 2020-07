Rapine durante la movida, arrestato anche il fuggitivo

Rapine durante la movida in centro a Legnano, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato anche l’ultimo responsabile degli episodi di violenza.

Rapine durante la movida, altro arresto

Le indagini della Polizia di Stato di Legnano erano iniziate dopo aver ricevute le denunce di alcun giovani che avevano raccontato di essere stati vittime di rapine compiute nel centro cittadino, durante l’orario della movida. Rapinatori che non avevano esitato a minacciare e aggredire un gruppo di ragazzi.

Così ieri, 2 luglio, il commissariato legnanese ha tratto in arresto, in esecuzione del dispositivo cautelare emesso dalla Procura di Busto Arsizio, l’ultimo rapinatore: si trattava di T.O., 20enne tunisino, che era riuscito a sfuggire all’operazione che la Polizia aveva messo in atto all’alba del 15 maggio quando erano state eseguite quattro misure cautelari a carico di soggetti che avevano rapinato alcune giovani vittime e, in alcuni casi, anche con aggressioni e danneggiamenti.

Il 20enne, autore di una rapina avvenuta nei mesi scorsi, è stato catturato a Genova mentre stava sbarcando dalla nave della Polizia di Frontiera Marittima con la quale il commissariato legnanese stava operando in stretta sinergia proprio per rintracciare il fuggitivo.

