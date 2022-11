Rapinatore in fuga fermato dai Carabinieri

Questa volta qualcosa è andato storto. Lunedì 31 ottobre 2022, ad Abbiategrasso, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Norm hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata un cittadino italiano quarantenne, pregiudicato.

Obiettivo del malvivente una Farmacia

I fatti in questione si sono verificati alle 11.35 del mattino quando il malvivente è entrato in una farmacia del centro cittadino con volto coperto da mascherina chirurgica ed armato di un coltello e si faceva consegnare i contanti disponibili. Subito dopo aver portato a termine il colpo si è subito dileguato a bordo di una bicicletta.

Fermato dalla pattuglia anti-rapina

Immediatamente è scattato l’allarme. I militari della compagnia di Bià, già in pattuglia per le vie cittadine in servizio anti-rapina, dopo essere stati subito allertati dalla farmacista che provveduto ad una tanto tempestiva quanto decisiva descrizione del rapinatore, intercettavano il malvivente poco distante, in via Diaz a bordo di una bicicletta, prima che lo stesso potesse disfarsi dell’arma e degli indumenti utilizzati nel colpo: a seguito di perquisizione lo stesso veniva trovato in possesso della somma di 135 euro asportata dall’esercizio da poco rapinato, nonché di un coltello, tutto posto sotto sequestro insieme agli indumenti utilizzati.