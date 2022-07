Rapinato il giovane pilota di Moto3 Leonardo Abruzzo

Rapinato mentre si trovava al Parco Falcone e Borsellino di Legnano.

Rapinato della catenina al Parco Falcone e Borsellino

La vittima è il pilota legnanese di Moto3 Leonardo Abruzzo, 15 anni, che nella serata di ieri, giovedì 30 giugno 2022, stava passeggiando con alcuni coetanei nell'area verde che sorge nel pieno centro cittadino, quando è stato avvicinato da uno straniero che gli ha strappato la catenina d'oro che portava al collo e si è poi dato alla fuga. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Stamattina, venerdì 1 luglio, il padre di Abruzzo ha sporto denuncia al Commissariato di via Gilardelli. Secondo la ricostruzione dell'accaduta resa agli agenti, Abruzzo era in compagnia di tre amici dell'oratorio San Magno, il giovane è animatore da quest'anno. La rapina è avvenuta intorno a mezzanotte: davanti al gruppo si è parato uno sconosciuto che ha tentato di strappare la catenina a uno dei compagni di Abruzzo, ma il tentativo è fallito, perciò il rapinatore ha preso di mira il pilota e questa volta è riuscito nel suo intento. "Solo una grande incredulità per quello che è successo - è il commento che Leonardo ha affidato oggi alla propria pagina facebook - Per fortuna stiamo bene! ...però non è giusto!".