Rapinato della collanina d'oro, è caccia ai fuggitivi

Rapinato della collanina d'oro a Vanzago. Indagano i Carabinieri.

E' stato avvicinato da altri ragazzi, che l'hanno rapinato della collana d'oro che teneva al collo. E' quanto successo la sera di sabato 8 marzo 2025 a Vanzago. Vittima dell'accaduto un 19enne che si trovava in via Gattinoni. A un certo punto, alla vittima si sono avvicinati tre ragazzi, descritti come coetanei. Loro ad aver spinto il 19enne, che è caduto a terra. I malviventi gli hanno così strappato la collanina che aveva e sono scappati.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'ambulanza del 118. Il giovane è stato medicato sul posto avendo riportato delle lievi escoriazioni sul palmo delle mani e ha rifiutato il trasporto in ospedale. I militari ora sono al lavoro per tentare di risalire ai tre rapinatori in fuga.