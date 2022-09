Rapinato del cellulare e dei soldi e poi ferito con un coltello

Rapinato da tre soggetti mentre si trovava a Legnano.

Rapinato del telefonino e soldi. E poi ferito con un coltello

Stava passeggiando a pochi passi dal centro cittadino quando, all'improvviso, è stato avvicinato da tre persone. Che gli hanno portato via il cellulare e i soldi. Ha tentato di reagire ma è stato colpito al braccio da un coltellino. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la sera di ieri, domenica 11 settembre 2022, nella zona di Corso Italia-via Micca a Legnano. Erano circa le 22 quando un 35enne, peruviano, si trovava a piedi. All'improvviso si è trovato di fronte a tre persone, straniere, che gli hanno sottratto il cellulare e del denaro contante (che era custodito nella cover del telefono). Il peruviano ha cercato di reagire ed è stato colpito al braccio da un coltellino.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica e una volante della Polizia di Stato. Il 35enne è stato medicato: per lui una ferita superficiale ed è stato trasportato, in codice verde, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Intanto la Polizia prosegue nelle indagini alla ricerca dei tre individui che sono riusciti, per ora, a far perdere le loro tracce.