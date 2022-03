Rapinata della borsa durante la movida, presi i due fuggitivi

CENA CON INSEGUIMENTO E COLLUTTAZIONE

E' successo nella zona della Darsena a Milano; in azione la Polizia di Stato

Coppia rapinata della borsa durante una cena in Darsena a Milano: i responsabili arrestati dalla Polizia di Stato.

Rapinata della borsa in Darsena

Stava cenando nella zona della Darsena, a Milano. La coppia, marito e moglie, è stata rapinata della borsa da parte di due individui, di origini algerine, che sono poi scappati. E' quando successo la sera di ieri, venerdì 25 marzo 2022, intorno alle 22.30. I due, entrambi italiani, erano seduti a un tavolo esterno di un locale di via Vigevano intenti a consumare la cena. Poco distante vi erano due individui: uno faceva da palo, l'altro ha afferrato la borsa della donna che si trovava su una sedia. Donna, 48enne, che si è accorta del furto e ha raggiunto i due uomini che stavano cercando di allontanarsi e che, per guadagnarsi la fuga, l'hanno spinta. In quegli istanti è arrivato anche il marito della donna, 49enne: è iniziata così una colluttazione interrotta dall'arrivo della Polizia di Stato.

L'arresto

I poliziotti si trovavano in zona impegnati in un servizio di contrasto alla criminalità diffusa nelle zone della movida. Gli agenti hanno bloccato i due algerini, uno di 19 e l'altro di 23 anni. La coppia non ha riportato ferite. I due malviventi sono stati arrestati per rapina impropria e portati nel carcere di san Vittore.