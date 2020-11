Un’attenta attività di Polizia giudiziaria, portata avanti congiuntamente dagli agenti del Comando di Polizia locale di Castano Primo e dai militari della locale Stazione Carabinieri, ha permesso di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria l’autore della rapina aggravata avvenuta domenica 1 ottobre ai danni della farmacia Sant’Anna di via Lonate Pozzolo.

Rapina una farmacia armato di un collo di bottiglia spaccato: arrestato poco dopo

Domenica 1 ottobre, appena giunto l’allarme della rapina in corso, le pattuglie di Polizia locale e Carabinieri sono intervenute prontamente nella farmacia Sant’Anna di via Lonate Pozzolo ma l’autore del reato aveva già fatto in tempo a dileguarsi.

I poliziotti locali del Commissario Capo Massimo Masetti ed i militari del Luogotenente Carica Speciale Cosimo Paglialunga, attraverso la disamina dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata della zona, nonché attraverso un’attenta attività investigativa, sono riusciti ad individuare l’uomo, un soggetto italiano, classe 1974 di Novara, il quale, dopo aver minacciato il farmacista con un collo di bottiglia spaccato e rubato il registratore di cassa con all’interno circa 100 euro in contanti e celermente si è dileguato salendo su un treno in direzione Novara. E’ stato trovato in partenza nella limitrofa stazione ferroviaria di Castano Primo che dista poche centinaia di metri dalla farmacia.

Gli agenti, anche attraverso l’acquisizione dei filmati posti all’interno del treno delle ferrovie nord, sono così riusciti a ritrovare anche il registratore di cassa abbandonato dall’uomo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Turbigo.

Il rapinatore, al termine dell’attività, è stato deferito per il reato di rapina aggravata ed è attualmente recluso nella casa circondariale di Novara.

