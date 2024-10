Rapina un 86enne della collana d'oro colpendolo con un pugno

Rapina un 86enne a Legnano colpendolo con un pugno.

Un pugno in pieno volto per rubargli la collana d'oro. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, a Legnano. Erano circa le 16.50 quando un pensionato residente in città, 86 anni, stava percorrendo a piedi la via Moscova. A un certo punto è stato avvicinato da un giovane, descritto come italiano, che ha iniziato a parlare, chiedendogli se avesse qualche spicciolo da dargli per comprare le sigarette. L'anziano non gli ha dato nulla, così il rapinatore lo ha colpito con un pugno sul volto, strappandogli la collana d'oro che il pensionato aveva al collo.

L'intervento dei Carabinieri

L'86enne ha subito allertato i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono arrivati sul posto. Il rapinatore era fuggito e ora i militari sono al lavoro per cercare elementi utili a rintracciare il malvivente anche con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. L'anziano non ha voluto ricorrere alle cure mediche.

