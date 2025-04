Rapina (senza armi) un negozio e scappa in bici con 300 euro

Rapina al negozio Caddy's di Pregnana Milanese: poi la fuga col bottino.

Rapina al Caddy's

E' entrato nel negozio Caddy's di Pregnana Milanese e si è fatto consegnare i contanti. E' quanto successo la sera di mercoledì 2 aprile 2025 all'interno dell'attività commerciale che si trova in via Marconi. L'uomo è entrato come un normale cliente, poi si è avvicinato alla zona della cassa e ha intimato alla cassiera di consegnargli i soldi. Il tizio non aveva con sè nessuna arma. Presi i soldi, 300 euro in contanti, è scappato in sella a una bici.

Le indagini

Le indagini sull'accaduto sono in corso e vedono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono sulle tracce del fuggitivo.