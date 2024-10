Rapina nella sala slot, fuga con 2mila euro e i due cellulari del dipendente

Rapina in una sala slot di Legnano, indagini in corso da parte della Polizia di Stato.

Rapina in una sala slot

Rapina nella sala slot che si affaccia sul Sempione a Legnano. E' quanto accaduto la sera di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024. Erano circa le 20.30 quando la volante della Polizia di Stato è arrivata sul posto dopo la richiesta di aiuto. Nel locale era entrato un uomo, descritto come probabilmente di nazionalità nordafricana, incappucciato e con in mano una pistola tipo scacciacani, senza tappo rosso: ha puntato l'arma in direzione del dipendente, poi si è diretto verso la cassa da dove ha preso poco più di 2mila euro. Ma si è preso anche i due cellulari che il dipendente aveva con sè. Poi è scappato.

Le indagini

Le indagini sono in corso e vedono la Polizia di Stato procedere in maniera serrata. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica per raccogliere elementi utili per l'indentificazione del fuggitivo così come si stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza.