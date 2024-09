ATTIMI DI PAURA

Rapina in tabaccheria: via soldi e sigarette

Il blitz in via Legnano a Casorezzo dove l'uomo, probabilmente di nazionalità italiana, è entrato nel negozio a volto coperto con mascherina intimando e ottenendo dal gestore la consegna di quanto conteneva nella cassa. Lo stesso è fuggito in bicicletta