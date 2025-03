Rapina in sala slot: quattro arresti dei carabinieri di Rho - VIDEO

I Carabinieri della Stazione di Rho nel corso della serata del 6 marzo hanno tratto in arresto in quasi flagranza per concorso in rapina aggravata e porto d’armi e oggetti atti ad offendere 4 cittadini italiani, responsabili di una efferata rapina a mano armata perpetrata ai danni di una sala slot di Pessano con Bornago.

Rapina sala slot

Giunti insieme su un'automobile, nel corso della rapina due malviventi hanno fatto da palo, rimanendo in auto, e altri due hanno fatto irruzione irruzione all’interno dell’esercizio commerciale con il volto coperto e armati di una pistola e di un martello. Qui dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario facendosi consegnare l’incasso di circa 5mila euro per poi scappare, a bordo della stessa autovettura, in direzione Rho.

Trovati dai carabinieri di Rho

Gli investigatori nell’immediatezza dei fatti sono riusciti a localizzare i rapinatori e ad acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto di ciascun componente. In particolare i Carabinieri a seguito di serrate ricerche hanno prontamente rintracciato tutti gli indagati. Sebbene a seguito del “colpo” si fossero divisi, sono stati tratti in arresto a Pogliano Milanese, a Nerviano e Rho. Le successive operazioni di perquisizione personale e locale hanno consentito di rinvenire e sequestrare a carico dei componenti della banda la somma di denaro rubata, i capi di abbigliamento e le armi utilizzate durante la rapina - una pistola a salve priva di tappo rosso e il martello (spezzatosi durante l’azione di danneggiamento della vetrata della cassa fiscale) - nonché un coltello di 19 cm di lama.

In carcere

Gli indagati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Milano “San Vittore” e poi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.