Rapina in hotel, due clienti minacciati con le pistole

Serata da incubo

Tre banditi sono entrati nell'albergo di via Keplero a Pero e si sono impossessati di due casseforti, derubando anche gli ospiti presenti nella hall.

Rapina all'Unahotel Expo Fiera di Pero.

Rapina in albergo a Pero

E' successo ieri sera, sabato 8 gennaio 2022. Tre uomini sono entrati nell'albergo di via Keplero con le pistole in pugno e hanno intimato al receptionist di consegnare loro il denaro, poi sono andati nel retro e si sono impossessati di due casseforti. In quel momento nella hall erano presenti due clienti: i banditi li hanno costretti a sdraiarsi per terra e li hanno rapinati. Dopodiché sono scappati allontanandosi a bordo di un'auto che sarebbe poi stata ritrovata carbonizzata a Cormano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rho: gli uomini dell'Arma stanno effettuando indagini e approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e rintracciare i malviventi.