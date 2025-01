Rapina in farmacia, indagano i carabinieri

Rapina in farmacia a Pregnana, indagano i carabinieri.

Rapina in farmacia

Farmacia Tettoni rapinata a Pregnana Milanese.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 gennaio: due malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale di via Giovanni XXIII a Pregnana e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, minacciando le dottoresse presenti.

In due a volto coperto

Si tratterebbe di due persone con accento italiano, con volto travisato ma apparentemente non armate, fuggite poi a bordo di una vettura segnalata alle forze dell’ordine, giunte poco dopo a raccogliere la denuncia delle titolari, in direzione Rho.

Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità registrato nelle ultime settimane a Pregnana Milanese.

Diversi episodi segnalati

Nelle passate settimane sono stati segnalati furti e danneggiamenti su automobili parcheggiate ed effrazioni in diversi garage del centro cittadino.

Segnalazioni che hanno portato anche l’amministrazione comunale a chiedere particolare attenzione sul territorio alle forze dell’ordine. Nella serata di mercoledì si è alzato il tiro, con il fatto delittuoso ai danni delle farmaciste all’incrocio fra via Giovanni XXIII e via Genova. Carabinieri al lavoro per rintracciare i malviventi.