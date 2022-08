Rapina in edicola con un coltello: donna finisce in ospedale

Rapina intorno alle 12.30 di oggi, 4 agosto, all'edicola di via Adua a Robecco sul Naviglio. Il ladro si è presentato con un coltello ed è poi scappato con l'incasso.

Rapina all'edicola di via Adua

Rapina all'edicola del Ponte a Robecco sul Naviglio: all'interno del negozio, intorno a mezzogiorno, è entrata una persona con il volto coperto che ha chiesto l'incasso alla titolare. Il rapinatore si è dato alla fuga in macchina con i soldi presi dalla cassa minacciando la 54enne con un coltello.

Allertato il 118, sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo insieme ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. La donna è stata curata e non si trova in pericolo di vita. I militari sono invece ora alla ricerca di indizi e filmati che possano portare all'identità del rapinatore. Per l'edicola sembra che si tratti dell'ennesima rapina subita nel giro di pochi giorni.